A novela “Quer o Destino”, produzida pela Plural Entertainment Portugal e emitida pela TVI em 2020, foi nomeada na categoria de Telenovela nos International Emmy Awards.

Por duas vezes vencedoras deste prémio na categoria Telenovela (“Meu Amor” em 2010 e “Ouro Verde” em 2018), a Plural Entertainment Portugal e a TVI recebem, agora, a sétima nomeação nesta categoria.

Com autoria de Helena Amaral, “Quer o Destino” é uma adaptação de “Amanda”, novela Chilena produzida pela Mega Global Entertainment. Com direção de projeto de Francisco Antunez e produção de Miguel Cotrim, “Quer o Destino” reuniu no seu elenco nomes como Sara Barradas, Pedro Teixeira, Filipe Vargas, Maria José Paschoal, Pedro Sousa, Isaac Alfaiate, Luís Esparteiro, Marina Mota, Inês Herédia, Mafalda Marafusta, entre muitos outros.

“Quer o Destino” está em competição direta com novelas do Brasil, China e Singapura.

Os vencedores dos mais importantes prémios internacionais de televisão serão anunciados no dia 22 de novembro.