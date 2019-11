Maria Rueff usou o Twitter para descansar os fãs depois de ter sido internada por causa de um enfarte agudo do miocárdio. Numa curta mensagem, a atriz agradeceu "a força" que lhe dão numa altura em que continua internada no Hospital de Santa Marta.

Se soubessem a força owe me dão com as vossas mensagens....OBRIGADA!