O duplo de Vin Diesel na saga "Velocidade Furiosa" sofreu um acidente grave, na segunda-feira, durante as gravações do próximo filme e encontra-se em coma induzido.

De acordo com o Daily Mail, Joe Watts foi induzido em coma depois de ter caído de cabeça de uma altura de nove metros ou mais. O acidente ocorreu na segunda-feira durante as gravações do “Velocidade Furiosa 9”, no Warner Brothers Studios em Leavesden, no Reino Unido.

Vin Diesel assistiu ao acidente e, segundo o The Sun, ficou chocado e não com os olhos em lágrimas. Joe Watts foi de imediato transportado para o Hospital Real de Londres.

A mulher, Tilly Powell, numa publicação no Facebook, disse que tinha o “coração despedaçado” e que Joe foi colocado em coma induzido depois de ter sofrido ferimentos graves na cabeça. Assegurou que o marido estaria estável e que os “amigos e família estão ao lado dele para ultrapassar esta situação”.

A polícia britânica foi chamada ao local para que fossem feitas as diligências necessárias e para se perceber a causa do acidente que, por esta altura, ainda não é certa.

Joe Watts nasceu no Reino Unido e já participou em séries e filmes como “Guerra dos Tronos”, "Kignsman: O Círculo Dourado", “Spider Man”, “Johnny English”, “Missão Impossível” e “Mundo Jurássico”.

Não é a primeira vez que estes acidentes acontecem com os duplos de Vin Diesel. Em 2002, Harry O’Connor morreu durante as gravações de uma cena em Praga.