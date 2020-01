Depois do grande sucesso como "Homem de Ferro", Robert Downey Jr. está de regresso aos grandes ecrãs. Desta vez, e numa história para todas as idades, encarna a personagem do "Dr. Doolitle", um excêntrico cientista que consegue falar com animais.

Em entrevista, o ator refere que o facto de agora ter filhos pesou na decisão de aceitar o papel.

Quis fazer algo que fosse divertido para crianças. Tenho filhos agora", revelou.

Este é o terceiro filme de "Dr. Doolitle" e estreia esta quinta-feira nos cinemas portugueses.

O regresso de Terrence Malick ao cinema conta uma história verídica de um austríaco católico que recusou lealdade para com Adolf Hitler. Como consequência disso, este homem acabou por sofrer consequências.

"Uma Vida Escondida" chega esta quinta-feira aos cinemas e conta a história verídica de Franz Jägerstätter.

"Bad Boys" também está de regresso ao cinema. A dupla de polícias protagonizada por Martin Lawrence e Will Smith vai viver a sua terceira aventura, depois dos filmes de 1995 e 2003.

Desta vez, em "Bad Boys Para Sempre", que estreia esta quinta-feira, os agentes terão de lutar contra um poderoso líder de um cartel de drogas em Miami.