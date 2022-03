O Governo vai anunciar, ainda esta sexta-feira, novas medidas para aliviar a subida abrupta dos combustíveis no bolso dos portugueses. De acordo com o jornal ECO, entre elas vai constar um novo desconto de 20 euros do Autovoucher já este mês.

Estas medidas surgem numa altura em que se fala numa subida dos preços de bens essenciais devido à guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

O secretário de Estado da Energia, João Galamba, já tinha anunciado que estavam a ser analisadas novas regras e um eventual reforço das que já tinham sido tomadas.

Ainda assim, os portugueses devem preparar-se para pagar, a partir de segunda-feira, mais 14 cêntimos por litro no gasóleo e mais oito cêntimos no caso da gasolina.

Aprovado pelo Conselho de Ministros no final de outubro, o Autovoucher entrou em vigor a 10 de novembro, prevendo a atribuição de um reembolso de 10 cêntimos por litro até ao limite de 50 litros mensais de combustível aos consumidores registados na plataforma IVAucher, sendo o valor (equivalente a cinco euros) pago com o primeiro abastecimento do mês.

A medida foi desenhada para durar durante cinco meses – de novembro de 2021 a março de 2022 –, tendo ficado definido que caso o consumidor não faça qualquer abastecimento num mês o apoio previsto ‘desliza’ e acumula com o valor do(s) mês(es) seguinte(s).

Para que haja lugar ao reembolso na conta bancária, é necessário que o consumidor se registe na plataforma IVAucher e pague o abastecimento com um cartão bancário num posto de abastecimento aderente, sendo o apoio pago independentemente do valor de combustível comprado.

A lista de posto de abastecimento de combustíveis aderentes à medida pode ser consultada aqui.