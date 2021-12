"Cristiano Ronaldo", "subida do preço do combustível”, “Jogos Olímpicos” e “confinamento” estão entre os temas mais comentados e pesquisados no Facebook e Instagram ao longo deste ano, revelou, esta quinta-feira, a Meta, empresa detentora daquelas redes sociais, numa retrospetiva do ano 2021 em Portugal.

Recorrendo a uma análise das principais palavras-chave utilizadas nas publicações do Facebook e Instagram, a Meta selecionou uma lista dos tópicos mais discutidos com base no seu volume total e crescimento ao longo do ano, uma análise que, de acordo com a empresa, foi realizada "de forma anónima e agregada para identificar temas e momentos únicos em 2021".

Eis os temas mais comentados:

Assim, um dos temas que, em Portugal, contou com um maior volume de conversação ao longo do ano está relacionado com Cristiano Ronaldo, um destaque associado ao regresso do futebolista português ao Manchester United.

Também a "subida do preço dos combustíveis" está entre os temas mais pesquisados, depois dos constantes aumentos nos preços dos combustíveis ao longo do ano. De seguida, surge a pesquisa pelos Jogos Olímpicos, associada à medalha de ouro conquistada por Pedro Pichardo em triplo salto nos Jogos de Tóquio.

O "confinamento" também esteve entre as mais pesquisadas, logo no início do ano, altura em que foi decretado um novo período de recolhimneto face ao aumento do número de casos de covid-19. O mesmo aconteceu com a pesquisa por "vacinas", tendo em conta o processo de vacinação, que se iniciou logo no dia 27 de dezembro do ano passado, mas que acabou por marcar 2021.

O "Sporting Clube de Portugal" está também entre os temas com maior volume de conversação, num ano em que se sagrou campeão português 19 anos depois. Os festejos dos sportinguistas também está em destaque no Facebook e Instagram. Também o "Campeonato Europeu de Futebol" contou com um grande volume de pesquisas, depois de a Seleção nacional ter sido eliminada nos oitavos de final da edição deste ano.

O nome do antigo Presidente da República, Jorge Sampaio, também está entre os mais pesquisados do ano, depois da sua morte, em 10 de setembro. A empresa salienta, aliás, que "foram muitas as homenagens feitas nas redes sociais Facebook e Instagram" ao antigo chefe de Estado.

Por fim, a "sustentabilidade" também se destaca entre as mais pesquisadas, sendo um tema "cada vez mais premente", indica a Meta, que aponta a conferência COP26 como um outro tema que "marcou as conversações deste ano".

A Meta destacou ainda três contas de Instagram que mais cresceram em Portugal ao longo deste ano, todas elas de futebolistas portugueses, nomeadamente, as contas de Cristiano Ronaldo e de Bruno Fernandes, ambos do Manchester United, e Pepe, do FC Porto.

Uma música brasileira e outra portuguesa entre as mais usadas nas redes:

Além dos temas mais comentados no Instagram e Facebook, a Meta destacou algumas das músicas mais usadas naquelas redes sociais, nomeadamente a canção brasileira “Trava na Pose, Chama no Zoom, Dá um Close”, de DJ Patrick Muniz, com participação de Mc Rennan, seguindo-se uma portuguesa, do rapper Piruka - a canção "Fé". Uma outra música bastante usada é a "Parabéns", de Panda e os Caricas.