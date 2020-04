É mais uma história de esperança e superação durante a pandemia mundial de Covid-19. Ermando Piveta tem 99 anos, combateu na II Grande Guerra, e é agora a pessoa mais velha a recuperar do novo coronavírus no Brasil.

O veterano estava internado no Hospital das Forças Armadas de Brasília desde o dia 6 de abril. Depois de oito dias a lutar contra a doença, Ermando teve alta e, à saída, contou com muitos aplausos por parte dos profissionais de saúde

"Parabéns a todos os nossos profissionais do HFA! Essa vitória é de todos que, no combate à COVID-19, podemos comemorar hoje a cura de um herói brasileiro!", pode ler-se na conta do Instagram do Hospital.

Ermando estava a ser acompanhado em casa, mas quando sentiu forte cansaço e tosse acabou por ser internado. De acordo com os médicos, nunca esteve ligado às máquinas, mas a idade avançada exigia cuidados redobrados. O organismo forte foi a maior ajuda de Ermando.

Foi uma grande luta para mim, maior do que na guerra. Na guerra, matamos ou vivemos. Aqui temos de lutar para viver e deixamos que esta luta vença", disse.

Falta ainda fazer um último teste para confirmar que o veterano está livre da infeção, mas os médicos garantem que está totalmente curado e vai poder recuperar em casa, junto da família.