Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde do Reino Unido registaram 633 casos da variante Ómicron da covid-19 - o maior aumento diário desde que foi detetada pela primeira vez no país.

Com este aumento, o total de casos da nova variante, identificada pela primeira vez na África Austral, situa-se em 1.898 no Reino Unido, de acordo com a agência nacional de saúde pública.

Desde sexta-feira, foram confirmados 618 casos na Inglaterra, com a Escócia a registar mais 11 casos.

Mais dois casos foram registados no País de Gales, elevando o número para 15 e outros dois foram confirmados na Irlanda do Norte, onde existem atualmente cinco infetados com a nova variante.

A contabilização acontece num momento em que os especialistas da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres prevêem que a nova variante poderá provocar entre 25.000 e 75.000 mortes nos próximos cinco meses no Reino Unido, se não se adotarem restrições mais severas.

Para combater isto, o grupo de cientistas defende que o governo britânico introduza restrições mais duras para desacelerar o crescimento da variante Ómicron e evitar um novo aumento nas hospitalizações e mortes por covid-19.

O governo de Boris Johnson não tem previstas medidas mais severas, mas vai oferecer a dose de reforço da vacina a cidadãos acima dos 18 anos até ao final de janeiro.