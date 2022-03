O número de mortos e infetados por covid-19 voltou a aumentar esta segunda-feira em Portugal: há mais 17 mortos e 5.606 infetados com a doença respiratória.

Contrariamente à tendência dos últimos dias, esta segunda-feira o número de internados voltou a aumentar, com mais 42 pessoas em enfermaria, num total de 1.250. Já nos Cuidados Intensivos (UCI), há menos uma pessoa hospitalizada, no total de 81 pessoas.

O maior número de novos casos concentra-se em Lisboa e Vale do Tejo (LVT), com mais 2.407 infetados. Segue-se o Norte, com mais 991, o Centro com mais 739, o Algarve com 432 e o Alentejo com mais 299.

Na Madeira registaram-se mais 558 infetados, mais 180 nos Açores.

Foi também em LVT que se registou o maior número de óbitos: seis. A este número seguiu-se a zona Centro, com mais cinco mortos, o Norte com mais três, a Madeira com mais dois e o Alentejo com mais um.

Nas últimas 24 horas registaram-se ainda mais 10.956 recuperados da doença.