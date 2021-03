A longa-metragem "Bad Luck Banging or Loony Porn", do realizador romeno Radu Jude, venceu o Urso de Ouro da Berlinale - Festival Internacional de Cinema de Berlim, prémio máximo do certame, anunciou esta sexta-feira o júri da competição internacional.

Coprodução da Roménia, com o Luxemburgo, Croácia e República Checa, a comédia, escrita pelo realizador, que a definiu como um "cartoon político", teve estreia internacional em Berlim e esteve no centro das atenções, ao visar a corrupção e os vícios do país de origem, em forma de sátira.

O filme "Rock Bottom Riser", do realizador norte-americano Fern Silva, de ascendência portuguesa, que fez parte da competição Encontros, foi distinguido com uma menção honrosa.

A 71.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Berlim anunciou hoje os prémios da competição internacional de longas-metragens, a principal do certame, e a da secção Encontros, criada em 2020 para apoiar novas e mais diversificadas vozes do cinema.

Esta edição do festival, que hoje encerra a primeira parte, abriu na passada segunda-feira. Uma segunda etapa, presencial, está prevista para junho, durante a qual deverão ser entregues os prémios aos vencedores agora anunciados.