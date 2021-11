Entre as centenas de médicos que deixaram o SNS desde maio está Pedro Azevedo. Aos 36 anos decidiu sair do Hospital Garcia de Orta, onde era chefe da unidade de medicina interna, em julho último.

A meio da licença de paternidade, o médico queixa-se da falta de articulação no SNS, assumindo algum desgosto e frustração por ter deixado o serviço público.



Nos poucos meses que leva como funcionário da CUF Tejo, o clínico tem agora uma maior capacidade para gerir a vida pessoal e profissional.

Também Pedro Azevedo diz que o salário nunca foi uma questão para sair do SNS. À frustração do serviço que ia fazendo juntou-se uma oportunidade profissional que surgiu, algo que hoje lhe permite fazer o que mais gosta, com o tempo necessário para o fazer, sem que para isso tenha de abdicar de tempo em família.

Tal como Joana Malho Rodrigues, também Pedro Azevedo menciona um aumento da atividade em urgência. O médico fala mesmo em “urgenciocentrismo”, questão que se agravou com a pandemia, ainda que muitas coisas já estivessem mal antes de 2020.

“Os serviços estão carregados, sem recursos humanos para dar resposta”, afirma.



O internista diz que este é um cenário que também se deve à sociedade, um “recorrente recurso às urgências que dificulta o trabalho dos hospitais”, um sistema “demasiado centrado na capacidade das urgências, em vez de estar focado nos doentes”.

Entre os motivos, garante que o salário não foi algo que tivesse colocado em cima da mesa: “O salário não é tema, é preciso tempo para projetos. Sempre tive tempo para projetos, mas com prejuízo da minha vida pessoal”.



Para Pedro Azevedo, há um recorrente recurso às urgências que dificulta o trabalho dos hospitais, problema que começa no sistema, que está “demasiado centrado na capacidade das urgências, em vez dos doentes”.



“Há um mindset quase social, enraizado. Deve mudar-se a forma de educar e ensinar a população a utilizar os serviços de saúde”, acrescenta.



"Há um mindset quase social, enraizado. Deve mudar-se a forma de educar e ensinar a população a utilizar os serviços de saúde", acrescenta.



"Há um mindset quase social, enraizado. Deve mudar-se a forma de educar e ensinar a população a utilizar os serviços de saúde", acrescenta.

"Há um mindset quase social, enraizado. Deve mudar-se a forma de educar e ensinar a população a utilizar os serviços de saúde", acrescenta.



"Há um mindset quase social, enraizado. Deve mudar-se a forma de educar e ensinar a população a utilizar os serviços de saúde", acrescenta.



