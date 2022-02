Os protestos no Canadá contra as medidas sanitárias preventivas da covid-19 têm levado a uma maior mobilização nos Estados Unidos, com os manifestantes a mostrarem-se contra a vacinação obrigatória e a “tirania” médica.

Na segunda-feira, várias centenas de funcionários municipais, inspirados nos protestos dos camionistas do Canadá, manifestaram-se em Nova Iorque contra a decisão de afastar, a partir de sexta-feira, todos os trabalhadores que se recusarem a ser vacinados.

Exibindo uma bandeira do Canadá, os manifestantes insurgiram-se contra aquilo que classificaram como “tirania médica”.

No dia anterior, um grupo de camionistas manifestou-se no estado norte-americano do Alasca contra a vacinação obrigatória, em apoio aos seus colegas de profissão.

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, exortou esta terça-feira as centenas de camionistas que há mais de uma semana bloqueiam o centro da capital canadiana, Otava, em protesto contra as medidas sanitárias anti-covid-19, a acabarem com a mobilização.

I touched base with Mayor @JimWatsonOttawa again today, and spoke about the current situation on the ground. I let him know that, as we’ve been since the beginning, we’re here for the people of Ottawa – and we’ll make sure the city has the resources they need.