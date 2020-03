Os cinemas NOS vão ser, esta segunda-feira, encerrados. Isto significa que 219 salas espalhadas por todo o país vão deixar de funcionar.

A medida foi tomada devido à pandemia Covid-19 e vai permanecer em vigor pelo tempo que se justificar.

Já há alguns dias a NOS havia limitado a lotação das salas, o distanciamento entre os espetadores e o reforço da limpeza.

Os complexos de cinema da NOS existem em centros comerciais como o Amoreiras, Colombo , Alvaláxia, Vasco da Gama ou UBBO, em Lisboa. No Maia Shopping e no Norte Shopping no Porto e em várias cidades do país como Braga, Faro, Coimbra, Almada, Viseu e Funchal.