António Costa afastou, esta segunda-feira, à saída da entrega dos prémios de inovação IN3+, em Lisboa, o cenário de crise política, após o Presidente da República ter promulgado os diplomas de reforço dos apoios sociais no âmbito da pandemia.

Não creio que haja qualquer crise política no horizonte, não faz menor sentido. O país tem de se focar em vencer a pandemia e na reconstrução do país. Não temos tempo a perder com crises políticas”, frisou.

O primeiro-ministro classificou a mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa como “interessante, criativa e inovadora” e “rica de conceitos” e que o Presidente da República diz não haver “preto e branco”, dando a entender que não existem leis que violem a lei-travão.

O Governo nunca comenta as decisões do Presidente da República, respeita-as sempre”, referiu. "O Governo tem que analisar a mensagem profundamente. E é isso quer vamos fazer. Não creio que haja qualquer crise política no horizonte"

Questionado sobre a decisão do Presidente da República de promulgar diplomas do parlamento sobre reforço de apoios sociais, que tiveram o voto contra do PS e que o Governo considera inconstitucionais, António Costa disse que o seu executivo vai "refletir".