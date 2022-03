As autoridades da cidade brasileira do Rio de Janeiro decidiram suspender o uso obrigatório da máscara na rua e em espaços fechados, devido à menor incidência da pandemia de coronavírus, foi esta segunda-feira anunciado.

“Cumprindo as determinações do Comité Científico amanhã sai decreto acabando com a obrigatoriedade de máscaras em espaços abertos e fechados. Com um esforço para vacinar aqueles que podem tomar dose de reforço, em três semanas acabamos também com o passaporte”, anunciou o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, na rede social Twitter.