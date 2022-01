A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 73 anos, suspeito de ser o autor de vários crimes de abusos sexuais de crianças na zona de São Marcos da Serra, concelho de Silves (Algarve), foi esta quinta-feira anunciado.

Em comunicado, a PJ indicou que os crimes “perpetrados, pelo menos, há dois anos”, iniciaram-se e prosseguiram no interior da própria habitação do suspeito, familiar e vizinho das vítimas, de 8 e 12 anos.

“Os atos sexuais de relevo e as propostas de teor sexual, praticados de forma reiterada, decorreram durante dois anos", especificou a polícia.

De acordo com a PJ, os crimes "eram levados a cabo quando se encontravam sozinhos na habitação e no quarto do homem, longe dos olhares da restante família".

O homem, reformado, foi detido pelo Departamento de Investigação Criminal de Portimão da PJ e vai ser presente a tribunal para ser ouvido em primeiro interrogatório judicial.

O inquérito é titulado pelo Ministério Público de Silves, no distrito de Faro.