A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu, no concelho do Porto, 105 joias com pérolas de imitação publicitadas "online" como sendo naturais. A apreensão foi anunciada esta sexta-feira.

No âmbito desta investigação, e na sequência de perícias realizadas, a ASAE determinou que estas joias tinham pérolas etiquetadas como naturais que eram, na realidade, sintéticas, de imitação, madrepérola ou imitação de madrepérola, sublinhou a entidade, em comunicado.

“As pérolas vendidas eram de qualidade e natureza inferiores às anunciadas”, referiu.

Estes artigos de joalharia eram vendidos ao público através de uma página de Internet e, mais recentemente, numa loja física, adiantou a mesma fonte.

“Com esta conduta, o operador económico procurava valorizar ilegitimamente o seu produto, prejudicando a boa-fé e a proteção da confiança no consumidor nas relações de comércio”, considerou a ASAE.

As 105 joias vendidas “ilicitamente como pérola natural” tinham um preço de 3.900 euros.