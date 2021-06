Na semana em que Portugal termina a Presidência do Conselho da União Europeia, o Jornal das 8 da TVI começa a emitir a série de 12 grandes reportagens intitulada “Destino: Europa”. O projeto jornalístico, da autoria de Filipe Caetano e de Inês Tavares Gonçalves, resulta de uma subvenção do Parlamento Europeu, atribuída pela primeira vez em 2020 à estação de Queluz de Baixo.

A crise migratória é o tema das duas primeiras grandes reportagens a serem emitidas já esta terça e quarta-feira. As alterações climáticas, o funcionamento do Parlamento Europeu, a desinformação, as ameaças à Democracia e a pandemia são os outros temas abordados na série que chega ao espaço noticioso da TVI na última semana de cada mês.

De acordo com Inês Tavares Gonçalves, “descomplicar os assuntos europeus e tornar o tema Europa relevante e mais atraente no espaço da informação, em televisão” era um dos objetivos. Uma ambição corroborada por Filipe Caetano que queria “humanizar os assuntos”, até porque as reportagens são sobre “as pessoas, os lugares e as problemáticas que abraçam mais de 400 milhões de pessoas”.

A estreia de “Destino: Europa” tem como pano de fundo a rota migratória do Atlântico, que liga o Senegal às ilhas Canárias. “Não pudemos fechar os olhos ao que se passa aqui ao lado, nas vizinhas Canárias, arquipélago tornado beco sem saída para milhares de pessoas, no último ano”, refere Inês Tavares Gonçalves. E acrescenta: “A ‘Crise Migratória’ fez-se primeiro tema porque nos pareceu inevitável o exercício da informação mais próximo da empatia, no qual cruzámos o Atlântico, manchado de sangue, à procura de entender melhor o que é, realmente, o sonho europeu”.

“Destino: Europa” é um projeto inovador no seio da TVI que procura seguir as tendências da grande reportagem a nível internacional, com recurso a novos equipamentos vídeo, tratamento de cor e som. Obedece ainda a uma lógica de publicação 360º, com secção no site tvi24.pt que inclui acesso a conteúdos exclusivos e publicação nas redes sociais de imagens dos bastidores das reportagens.

Foi ainda criado um podcast sobre os desafios relacionados com o desenvolvimento e concretização do "Destino: Europa" e que será publicado à medida que as reportagens forem exibidas no Jornal das 8 da TVI. Aqui poderá ouvir o trailer e subscrever este conteúdo adicional:

FICHA TÉCNICA de "Destino: Europa"

Reportagem: Filipe Caetano, Inês Tavares Gonçalves

Imagem: Hugo Neves, Miguel Bretiano, Nuno Assunção, Nuno Quá

Edição de Imagem: João Pedro Ferreira

Colorista: Pedro Lobato

Pós-Produção Áudio: António Lopes

Grafismo: João Nunes, Vítor Magano