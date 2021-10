O CDS-PP convocou para esta quinta-feira, às 21:00, uma reunião da Comissão Política Nacional, “com caráter urgente”, para “análise da situação política do partido e do país”.

“Foi convocada ontem [quarta-feira], ao fim da tarde, reunião da Comissão Política Nacional do CDS-PP, com caráter urgente, para o dia de hoje, quinta-feira, na sede nacional do partido, pelas 21:00, com um único ponto da ordem de trabalhos: análise da situação política do partido e do país”, diz uma nota enviada à TVI.

O presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, tinha admitido que o congresso do partido pudesse ser adiado caso o Orçamento do Estado para 2022 fosse chumbado, como se verificou na quarta-feira.

“O CDS tem órgãos próprios que têm competências para avaliar a dinâmica do próprio calendário político, e se isso vier a acontecer é uma discussão que estará em aberto certamente no nosso partido”, afirmou, a 14 de outubro, Francisco Rodrigues dos Santos.

O 29.º Congresso do CDS-PP está agendado para os dias 27 e 28 de novembro.

Já esta quinta-feira, o candidato à liderança do CDS-PP Nuno Melo deixou o aviso ao atual líder, defendendo que não pode ser adiado o congresso.

"Quem queira evitar o voto dos militantes, num congresso que por vontade própria pediu, com medo afinal de o perder, depois da soberba de quem esmagaria outras alternativas, não terá qualquer legitimidade", escreveu.