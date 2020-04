Economias quase paradas ou a meio gás, empresas fechadas, comércio reduzido ao mínimo essencial, famílias fechadas em casa. A crise provocada pela Covid-19 é diferente de todas as outras já vistas até hoje e terá um efeito na economia mundial nunca antes visto.

Esta pandemia afeta países ricos e pobres indiscriminadamente, em vários continentes, e a crise económica que dela resultará caracteriza-se, ao contrário das demais, por uma queda acentuada da produção e do consumo em todo o lado, ao mesmo tempo.

Alemanha e Canadá serão dos mais afetados

Por isso, nenhum país deverá passar incólume, nem mesmo as grandes economias mundiais. Segundo um estudo dos analistas do ING Group, a Alemanha e o Canadá, por exemplo, estão entre as economias mais expostas aos choques relacionados com o novo coronavírus.

A razão é simples: são economias mais dependentes do comércio e, por isso, podem sofrer um rombo considerável.

No caso do Canadá, o país importou 453 mil milhões de dólares de bens (automóveis, maquinaria e petróleo, por exemplo) dos Estados Unidos em 2019.

Já a Alemanha, depende largamente das exportações de maquinaria, automóveis e produtos farmacêuticos. No ano passado, exportou 1,5 biliões de dólares.

“As economias abertas vão sofrer por um período mais longo os efeitos do coronavírus na oferta e na procura”, refere o relatório do ING Group.

“Mesmo depois de terem o vírus controlado a nível nacional, as economias abertas continuarão a sofrer os efeitos da Covid-19 devido à queda da procura oriunda de países que ainda estarão a combater a pandemia”.

EUA, Índia e Brasil menos expostos

Alguns países estarão mais protegidos destes choques, como os Estados Unidos, a Índia ou o Brasil, porque as suas exportações representam uma parte menor da sua produção e estão por isso menos dependentes da procura externa.

Entre os mais dependentes da procura externa, o relatório conta ainda países como a Irlanda, Hungria, Singapura e Vietname.

E se alguém pensa que as economias fechadas estarão a salvo desengane-se. “A resistência de um país a esta cris depende largamente do quanto a sua capacidade de produção é afetada pelo vírus”.