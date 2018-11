A Honda apresentou no Salão de Milão a equipa que vai estar presente na edição 2019 do Dakar, a maior prova de todo-o-terreno do mundo que celebra no próximo ano a sua 41ª edição.

A Honda vai contar com cinco pilotos que vão tentar travar o domínio da KTM na prova, entre os quais o português Paulo Gonçalves, que vai ter como companheiros de equipa, Joan Barreda Bort, Kevin Benavides, Ricky Brabec e José Ignacio Cornejo.

O piloto português da Honda que este ano já venceu o Desafío Ruta 40 e o Desafío Inca, provas de preparação para o Dakar, não escondeu que a equipa trabalhou muito para levar para a próxima edição do Dakar uma moto muito competitiva.

“Trabalhámos muito durante o ano na moto para melhorar alguns aspectos para o Dakar. Aspectos esses relacionados com a fiabilidade. Estamos muito satisfeitos com o resultado obtido. Para além disso a nossa moto também recebeu melhorias ao nível da suspensão e do motor, o que melhorou a nossa performance. Existem igualmente avanços em outros pequenos detalhes que nos permitem ter uma maior segurança, conforto e ser mais veloz. Temos uma A Honda trabalhou muito para disponibilizar uma moto capaz de lutar pela vitória no Dakar”, explicou Paulo Gonçalves que em 2018 falhou a prova sul americana devido a lesão.

