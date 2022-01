Mais de 19 mil pessoas inscreveram-se para votar antecipadamente em mobilidade nas eleições legislativas de 30 de janeiro até ao final da manhã deste domingo, segundo dados oficiais avançados à agência Lusa pelo Governo.

O número de inscrições para o voto antecipado em mobilidade a 23 de janeiro era de 19.287 até às 12:00 deste domingo, segundo fonte do Ministério da Administração Interna, que coordena o processo.

Nas presidenciais de há cerca de um ano tinham sido 10.382 as inscrições até às 12:00, acrescentou a mesma fonte.

O voto antecipado em mobilidade nas legislativas, cuja inscrição começou este domingo e se prolonga até quinta-feira, está preparado para um milhão e 200 mil eleitores, através de 2.600 secções, que poderão ainda ser aumentadas, anunciou o Governo.

"Iremos fazer um apelo ao voto antecipado", declarou aos jornalistas a ministra da Administração Interna, Francisca Van Dunem, depois de ter ouvido na passada segunda-feira os partidos com assento parlamentar sobre as condições para o exercício do voto nas legislativas antecipadas de 30 de janeiro.