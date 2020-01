Manuel Serrão explica que veio de máscara para o Prolongamento porque esteve numa feira internacional com milhões de pessoas e não quer contiminar o colega de painel Luís Filipe Menezes e ao jornalista Henrique Mateus. Pedro Guerra não ficou alheio à provocação. O comentador da TVI abordou ainda as mais recentes afirmações de Sérgio Conceição, que colocou o lugar de treinador à disposição do presidente do FC Porto, Pinto da Costa.

Coronavírus, se calhar é mais uma coisa de que o Rui Pinto vai ser acusado”, ironiza Manuel Serrão.

Pedro Guerra explica que já tinha antevisto esta falta de união no seio da estrutura do FC Porto, de que Sérgio Conceição falou, há várias semanas. Ainda assim, o comentador TVI não culpabiliza o treinador, que diz não ter culpa pela saída de 11 jogadores em relação à última época.

O que ando a dizer há semanas acerca do FC Porto confirmou-se", relembra Pedro Guerra.

A discussão surgiu porque Pedro Guerra acusou Luís Filipe Menezes de defender o FC Porto. Serenados os ânimos, Luís Filipe Menezes prosseguiu com a análise à vitória do Sporting frente ao Marítimo.

O senhor está a insultar os benfiquistas do Norte!”, responde Luís Filipe Menezes a Pedro Guerra.

Manuel Serrão ironizou a falta de união no FC Porto e a cisão entre claques e Varandas do Sporting com o facto do Benfica estar dez pontos à frente do segundo classificado sem claques. Pedro Guerra responde que se deve à estabilidade do clube da Luz.