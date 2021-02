A Iniciativa Liberal, que foi hoje ouvida pelo Presidente da República no âmbito da eventual renovação do estado de emergência, adiantou aos jornalistas que Marcelo Rebelo de Sousa não tem "a intenção" de "alterar seja o que for" no novo decreto.

João Cotrim Figueiredo, que vai votar novamente contra essa renovação, alertou que, assim, "parece que não há novidades" e criticou que ontem, na reunião no Infarmed, não foram revelados novos dados para a preparação do desconfinamento.

"Anda tudo aqui um bocadinho a tentar adormecer a situação, porque já tomaram a decisão política de só desconfinar no final de março".

O deputado da Iniciativa Liberal afirma que "isto é uma irresponsabilidade", porque ainda não há plano para o ensino presencial nem para uma testagem em massa.

"O que é que vimos sobre isto na reunião do Infarmed? Nada. O que é que vamos ver no decreto presidencial? Nada. Parece que o país adormeceu e que não há urgência."

"MEDIDAS DO GOVERNO PODEM VARIAR UM POUCO"

Após também se ter reunido com o Presidente da República, o deputado do Chega, André Ventura, confirmou aos jornalistas que o decreto presidencial para o novo estado de emergência “manter-se-á nos mesmos termos do anterior”, mas “as medidas do Governo podem variar um pouco”.

André Ventura esperava que houvesse “medidas diferentes” para os próximos 15 dias, lembrando que “o Governo falhou” a apresentar um plano de reabertura das escolas. Só com "um sinal" de reabertura e desconfinamento é que admite não votar contra a renovação.

“Parece evidente que os especialistas não têm um consenso de quais os critérios para começar o desconfinamento. Mas parece-nos evidente que tem de começar esse processo.”

O deputado do Chega acrescentou que é “errado esperar pela Páscoa” para fazer um “desconfinamento à pressa”.

Questionado diretamente sobre se acredita que o Governo vai alterar medidas para os próximos dias, Ventura disse que não.

"Planeamento do desconfinamento já devia estar a ser feito"

Mariana Silva, dos Verdes, após ter falado com Marcelo, afirmou aos jornalistas que "o estado de emergência não é necessário para o que está a ser feito".