Já entrou em vigor a nova modalidade do Autovoucher, cujo o aumento do desconto passa de cinco para 20 euros durante o mês de março.

A medida surge para ajudar a mitigar mais um aumento no preço dos combustíveis, que atingiu esta segunda-feira novos máximos, devido ao conflito na Ucrânia.

Este apoio de 20 euros mensais vai corresponder a, por exemplo, um desconto de 0,40 cêntimos por litro num total de 50 litros ao mês. Apesar dos novos valores em cima da mesa, o mecanismo já foi lançado em novembro.

O Autovoucher traduz-se no reembolso aos consumidores particulares, via conta bancária, de um apoio de 0,40 cêntimos por litro de combustível até ao limite de 50 litros mensais.

O apoio mensal é reembolsado de uma só vez com o primeiro abastecimento de combustível efetuado, independentemente do valor abastecido, sendo apenas necessário que o consumidor se tenha registado na plataforma IVAucher, faça a compra com cartão bancário e que o posto de abastecimento tenha aderido ao Autovoucher.

O dinheiro é depois reembolsado para a conta bancária do contribuinte, no prazo máximo de dois dias úteis.

Os cidadãos que ainda não aderiram ao programa podem efetuar o registo a qualquer momento, em www.ivaucher.pt. No portal será necessário registar o Número de Identificação Fiscal, sendo que os cartões bancários são automaticamente associados. Após a adesão, o sistema demora um dia útil a ficar ativo.

Postos de abastecimento que aderiram ao Autovoucher:

Até ao momento, há mais de um milhão e meio de portugueses inscritos neste programa e podem agora receber no máximo 45 euros em cinco meses.

Recorde-se que, com o aumento do preços dos combustíveis, as principais redes gasolineiras do país mudaram os preços à meia-noite desta segunda-feira. A Galp aumentou o preço da gasolina 10,5 cêntimos e do gasóleo 15,5 cêntimos. A BP aumentou 8 cêntimos o preço da gasolina e 12 cêntimos o do gasóleo. Já a Repsol aumentou o preço da gasolina 7,5 cêntimos e o do gasóleo 14,5 cêntimos.

Assim, esta madrugada, o preço do gasóleo rondava 1,95 euros por litro. Já o gasóleo de melhor qualidade está com preços acima dos 2 euros por litro.