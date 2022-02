Uma pessoa morreu hoje de madrugada na Foz do Sousa, em Gondomar, depois da viatura que conduzia se ter despistado, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto.

Segundo a fonte, o alerta para o acidente foi dado às 06.45 e o óbito foi declarado no local.

“O carro, só com um ocupante, entrou em despiste e embateu contra uma árvore”, disse à Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários de Valbom.

No local estiveram operacionais daquela corporação, o INEM e militares da GNR.