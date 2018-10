O GP do Japão é a 16.ª ronda do Mundial de MotoGP que tem lugar no Circuito de Motegi, e a primeira onde Marc Márquez pode fechar as contas do título e conquistar o pentacampeonato.

As corridas da categoria rainha e de Miguel Oliveira podem ser seguidas AO VIVO, aqui, no Autoportal.

A Corrida de MotoGP terá 24 voltas ao circuito japonês que tem 4,8 km de perímetro; são seis curvas para a esquerda e oito para a direita tendo a reta mais longa 762 m.

Marc Márquez, que não foi além do sexto melhor registo na qualificação, vai ter de terminar a prova nipónica à frente de Dovizioso, vice-campeão em 2017, para reeditar os êxitos de 2013, 2014, 2016 e 2017.

A tarefa não será fácil para o piloto espanhol da Honda já que Andrea Dovizioso (Ducati), segundo no Mundial a 77 pontos do espanhol, assegurou o primeiro lugar da grelha de partida para a corrida deste domingo.

Já a Corrida de Moto2 terá 22 voltas. Logo se vai saber se Miguel Oliveira vai conseguir lutar pela vitória.

O piloto português da KTM, que foi o terceiro mais rápido no Warm Up, alcançou no sábado o nono lugar da grelha de partida, numa Qualificação em que o piloto português sentiu algumas dificuldades com as travagens.

Siga a corrida de Moto2 a partir daqui.

Siga a corrida de MotoGP a partir daqui.