O campeonato do mundo de MotoGP aproxima-se do final da temporada e este fim de semana chega a Sepang na Malásia para a penúltima ronda da época.

O GP da Malásia voltar a centrar atenções na luta pelo segundo lugar do campeonato de MotoGP, depois de Marc Márquez ter conquistado o pentacampeonato no Japão.

Andrea Dovizioso (Ducati), que venceu em 2017 no circuito de Sepang, tem 15 pontos de vantagem para Valentino Rossi (Yamaha) na luta pelo vice campeonato, mas as Yamaha já mostraram em Phillip Island, na Austrália, que estão mais competitivas e vão querer repetir a vitória alcançada no último fim de semana.

No Moto2, Miguel Oliveira tem 36 pontos de desvantagem para Bagnaia quando estamos a duas corridas do final da temporada. O piloto português da KTM Ajo quer voltar às vitórias nesta ronda e repetir a subida ao lugar mais alto do pódio de 2017, para impedir que Francesco Bagnaia possa fazer já a festa do título.

A Corrida de Moto2 terá 18 voltas enquanto a de MotoGP terá 20 num circuito que tem 5,5 km de perímetro; são cinco curvas para a esquerda e 10 para a direita tendo a reta mais longa 920 m.

Horários do GP da Malásia:

SEXTA-FEIRA

01h00 Treinos Livres 1 Moto3

01h55 Treinos Livres 1 Moto2

02h55 Treinos Livres 1 MotoGP

05h10 Treinos Livres 2 Moto3

06h05 Treinos Livres 2 Moto2

07h05 Treinos Livres 2 MotoGP

SÁBADO

01h00 Treinos Livres 3 Moto3

01h55 Treinos Livres 3 Moto2

02h55 Treinos Livres 3 MotoGP

04h35 Qualificação Moto3

05h30 Qualificação Moto2

06h30 Treinos Livres 4 MotoGP

07h10 Qualificação 1 MotoGP

07h25 Qualificação 2 MotoGP

DOMINGO

00h40 Warm Up Moto3

01h10 Warm Up Moto2

01h40 Warm Up MotoGP

04h00 Corrida Moto3

05h20 Corrida Moto2

07h00 Corrida MotoGP