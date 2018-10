A BMW voltou a estar em destaque no último dia de testes de pré-temporada em Valência com Alexander Sims a ser o piloto mais rápido em pista.

Sims realizou o melhor tempo desta sexta-feira ao rodar na sessão da tarde em 1m17,402s, enquanto o português António Félix da Costa não foi além do 21.º tempo, depois de ter revelado alguns problemas com o motor do seu monolugar.

O segundo melhor tempo da última sessão destes testes em Valência foi alcançado por Jean-Eric Vergne (Techeetah), o campeão em título, que terminou a 0,218s de Sims, na frente de Mitch Evans (Jaguar) 0,462s do topo da tabela de tempos.

Nota ainda para Felipe Massa (Venturi) que esteve na origem de uma seis bandeiras vermelhas do dia - quatro das quais durante a sessão da tarde - quando o antigo piloto de Fórmula 1 ficou parado em pista. Massa realizou o 16.º tempo nesta última sessão.

Após estes três dias de testes de pré-temporada em Valência, pilotos e equipas tem já na mira o arranque da temporada que terá lugar a 15 de dezembro, na Arábia Saudita.