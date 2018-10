Alexander Sims e António Félix da Costa, pilotos da BMW i Andretti Motorsport no Campeonato do Mundo de Fórmula E, estiveram em destaque no primeiro dia de testes de pré-temporada que arrancaram esta terça-feira no Circuito Ricardo Tormo, em Valência, na Espanha.

Sims, que fará sua estreia no campeonato, fez o melhor tempo no dia na sessão da tarde ao rodar em 1m17.553s, superando o tempo de 1m18.565s realizado nos testes da última temporada.

Já o português, António Félix da Costa, foi o terceiro mais rápido do dia depois de ter parado o crono em 1m17.727s, a 0,174s do seu companheiro de equipa.

O segundo mais rápido neste primeiro dia de testes de pré-temporada da Fórmula E em Valência foi o alemão André Lotterer, que terminou a 0,101s de Simns., enquanto Felipe Massa, que se estreia na Fórmula E, completou o top 10 com o Venturi a 0,623s do mais rápido do dia.

Os pilotos de Fórmula E regressam quarta-feira ao Circuito Ricardo Tormo para o segundo dia de testes de pré-temporada.