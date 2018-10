António Félix da Costa esteve em destaque no segundo dia de testes da pré-temporada de Fórmula E que estão a decorrer em Valência

O piloto da equipa BMW i Andretti Motorsport alcançou o melhor tempo deste segundo dia, logo na primeira sessão desta quarta-feira, ao rodar em 1m16,977s, a primeira volta abaixo de 1m17s nos testes.

O piloto português que tinha tido o terceiro mais rápido no primeiro dia der testes, voltou assim a mostrar-se bastante competitivo e relegando Jean-Eric Vergne (Techeetah), o campeão em título para o segundo lugar da tabela de tempos a 0,421.

Jerome D'Ambrosio (Mahindra Racing) foi o terceiro mais rápido na frentes de completando os três primeiros na frente de Lucas di Grassi (Audi) e Felipe Massa (Venturi) que fechou o top cinco.

Na sessão da tarde, os pilotos realizaram uma simulação de corrida, que foi agendada a pedido das equipas para testar as novas regras da Fórmula E, mas que contou com muitas interrupções devido a alguns toques.

.@afelixdacosta & @BMWMotorsport smash the unofficial lap record in the morning session on day two of #FEtesting in Valencia >> https://t.co/IzFS4U8fNS pic.twitter.com/PbmwB1AS10

— ABB Formula E (@FIAFormulaE) 17 de outubro de 2018