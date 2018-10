A dupla Ricardo Porém e Manuel Porém, que terminaram o primeiro dia da Baja Portalegre 500 na sexta posição, depois de terem liderado a classificação ao vencerem o prólogo de abertura, foram obrigados a abandonar a prova já depois de concluído o segundo setor seletivo de sexta-feira.

O piloto de Leiria foi surpreendido por uma forte chuvada no final do segundo setor seletivo e bateu forte com a sua VW Amarok da South Racing, numa árvore. Embora tenha conseguido chegar à assistência, em Portalegre, a verdade é que os estragos no veículo eram bem visíveis.

Assim depois de os técnicos da equipa South Racing avaliarem os danos, constatou-se que a caixa de direção ficara empenada, tal como o chassis, exigindo uma reparação demorada, o que se traduziria numa pesada penalização.

Deste modo, Ricardo Porém, que venceu as últimas quatro edições da prova organizada pelo ACP, optou por abandonar a Baja Portalegre 500, e não vai alinhar, este sábado, nos restantes dois setores seletivos, onde os concorrentes têm pela frente 320 quilómetros contra o relógio. O primeiro tem saída do parque de assistência marcada para as 9h10 e o arranque para o setor é às 10h15.

VEJA TAMBÉM: