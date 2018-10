A Herdade das Coutadas foi mais uma vez o palco de abertura da Baja Portalegre 500. Com 5,32 km de prólogo, os pilotos tiveram o primeiro contacto com os traçados alentejanos.

Ricardo Porém (Volkswagen Amarok) nos carros, foi o mais rápido ao terminar o prólogo de abertura da prova com o tempo de 4m09s, na frente de Nani Roma (Mini JCW Rally) que terminou a 2,3s do piloto de Leiria. Já João Ramos (Toyota Hilux) fechou os três primeiros deste prólogo de abertura a 4.8s de Porém.

Nas motos, Luís Oliveira lidera mas não teve vida fácil, já que a menos de meio segundo ficou Sebastian Bühler. Na discussão do título nacional, Mário Patrão colocou a sua KTM 500 Exc a fechar o top 3, enquanto António Maio, em Yamaha Wr250F, não foi além de quinto.

Nos quads Rúben Alexandre está na frente, com Roberto Borrego logo atrás, a 1,7s, ambos em Yamaha Yfz 450R. A terceira posição é ocupada pelo já campeão nacional Arnaldo Martins, em Suzuki Ltr 450.

Já nos SSV, João Dias, em Can Am X3 Xrs, lidera, seguido do Can Am Maverick X3 de Vítor Santos, com uma diferença de 5,7s. Luís Miguel Cidade é terceiro, em Can Am Maverick.