Enquanto Carlos Vieira prossegue recuperação, na sequência da saída de estrada durante o Rali Vidreiro Centro de Portugal – Marinha Grande, a Hyundai confirmou agora que o madeirense Miguel Nunes vai estar aos comandos do I20 R5 no Rali Casinos do Algarve, derradeira prova do Campeonato de Portugal de Ralis.

“Este convite da Hyundai Portugal significa muito para mim e deixa-me naturalmente muito orgulhoso”, confessou o piloto, referindo igualmente que pretende “acima de tudo disputar a prova de início a fim. Mas para um piloto insular é difícil correr nas provas do continente, pela inexperiência nos troços, mesmo sendo um sonho meu vir a disputar o CPR”, sublinhou Miguel Nunes.

Já Sérgio Ribeiro, CEO da Hyundai Portugal, voltou a revelar que a equipa não teve dificuldades na escolha de um piloto para ocupar o lugar de Carlos Vieira: “O Miguel Nunes é um piloto com ligação à marca e a Hyundai tem uma atenção muito especial à Madeira, uma região onde há uma grande afición pelo desporto automóvel e pela qual nutrimos um carinho especial. Depois, mantendo o lema da equipa, damos mais uma oportunidade a um talento dos nossos ralis, e foi igualmente mais uma vez muito fácil chegar a esta solução consensual com o Carlos Vieira”.

O Rali Casinos do Algarve, é organizado pelo Clube Automóvel do Algarve e vai para a estrada de 16 a 17 de novembro.