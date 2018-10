A organização do campeonato britânico de Thundersport, uma categoria que conta com motos de várias marcas, decidiu agora revelar as imagens de um brutal acidente que teve lugar no circuito de Donington em março último, quando um piloto teve problemas com a caixa de velocidades na largada.

Desta forma a organização do campeonato quer mostrar os cuidados que os pilotos devem ter nas largadas. Apesar da violência do acidente, a organização revelou que os meios de socorro envolvidos permitiram que os cinco pilotos acidentados pudessem deixar a pista pelos seus próprios meios apesar de uma ou outra fratura.