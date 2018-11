Bradley Smith esta de saída da equipa de MotoGP da KTM. O piloto britânico não tem lugar na equipa austríaca com a chegada de Johann Zarco em 2019, e já sabe que não vai continuar.

Smith não perdeu tempo e esta segunda-feira foi anunciado como piloto da equipa da One Energy Racing no campeonato do Mundo de MotoE.

O piloto britânico vai assim estar no primeiro campeonato do mundo de MotoE que terá lugar na próxima temporada, ao mesmo tempo que vai assumir o cargo de testes da Aprilia.

“Este é um novo ciclo na história do motociclismo e estou bastante animado por fazer parte do campeonato de MotoE, destinado a motos elétricas, no seu ano de arranque”, sublinhou Bradley Smith.

O ainda piloto da KTM no mundial de MotoGP lembrou ainda que este será um novo desafio para a sua carreira. "A equipa e eu vamos ter pela frente a grande tarefa de adaptar-nos a uma nova tecnologia, mas estou confiante de vamos estar prontos para este novo desafio".

O pelotão do novo campeonato continua assim a crescer, englobando já vários antigos pilotos do MotoGP como são o caso de Alex De Angelis, Broc Parkes, Randy de Puniet e Xavier Siméon a que se junta agora Bradley Smith.