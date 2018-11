Sérgio Sette Câmara, piloto da Fórmula 2, vai juntar-se à McLaren em 2019 como piloto de testes.

O brasileiro de 20 anos de idade que este ano esteve na mesma equipa que Lando Norris na Fórmula 2, vai integrar o programa de jovens pilotos da McLaren e assumir o papel de piloto de testes tendo em vista o desenvolvimento do novo monolugar da McLaren.

“O meu sonho é chegar à Fórmula 1, e gostaria de agradecer à McLaren por me dar esta oportunidade incrível. O meu objetivo é integrar-me na equipa e trabalhar o mais perto possível com eles, aprender e desenvolver as minha capacidades como piloto”, sublinhou Sette Câmara.