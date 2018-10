O tetracampeão mundial de Superbikes, Jonathan Rea, reconheceu agora que poderia "fazer melhor" do que o britânico Cal Crutchlow no MotoGP se tivesse uma oportunidade, mas admite que não tem "inveja " do piloto da LCR Honda.

Jonathan Rea que alcançou o seu quarto título consecutivo de campeão do mundo de Superbikes e conta na atual temporada com 10 vitórias consecutivas no campeonato a que junta 70 vitórias e 133 pódios na sua carreira no mundial de Superbikes, revelou ao «Autosport.com» que acredita que a sua carreira foi “melhor” do que a Crutchlow, elogiando no entanto os triunfos do piloto da LCR Honda no MotoGP e diz estar “muito orgulhoso” por poder estar ao mesmo nível que ele. “Ele tem sido incrível. É um dos pilotos mais rápidos do MotoGP e está sempre junto aos três ou quatro primeiros”, afirmou Rea.

O piloto da Kawasaki reconhece que está muito satisfeito com a sua carreira.“Sou quatro vezes campeão mundial de Superbikes. Um dos atletas mais populares do Reino Unido e estou muito feliz com a minha vida em geral”, acrescentou Jonathan Rea.

Quanto ao MotoGP, Rea lembrou que por vezes pensa que poderia fazer melhor que Crutchlow. “Tenho muito orgulho nele, mas as vezes olho para o Cal e sinto que posso fazer o que ele faz ou mesmo fazer melhor do que ele no MotoGP. Mas estou muito orgulhos porque tive a oportunidade de correr com ele no campeonato britânico de Superbikes em 2007 e o Cal tem estado muito bem no MotoGP”, referiu Rea.