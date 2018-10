O GP da Austrália é a 17.ª e antepenúltima ronda do Mundial de MotoGP que tem lugar este domingo no Circuito de Phillip Island, a primeira depois de Marc Márquez ter revalidado o título de campeão mundial no Japão.

No entanto esta é uma a ronda que pode clarificar as contas pelo segundo lugar do campeonato, já que depois do abandono de Andrea Dovizioso (Ducati) no GP do Japão, Valentino Rossi (Yamaha), que foi terceiro em Motegi, ficou a nove pontos da segunda posição.

A Corrida de MotoGP terá 27 voltas ao circuito australiano que tem 4,4 km de perímetro; são sete curvas para a esquerda e cinco para a direita tendo a reta mais longa 900 m.

Já a corrida de Moto2 terá 25 voltas, e logo vamos saber se Miguel Oliveira vai conseguir reduzir a desvantagem de 37 pontos para Francesco Bagnaia na luta pelo campeonato.

O piloto português da KTM Ajo quer repetir a vitória alcançada em 2017, para dessa forma continuar na luta pelo título até à última ronda do campeonato, e vai ter de sair da sétima fila da grelha para a corrida deste domingo.

As corridas da categoria rainha e de Miguel Oliveira podem ser seguidas AO VIVO, aqui, no Autoportal.

Siga a corrida de Moto2 a partir daqui.