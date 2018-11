Não começou bem o GP da Malásia, penúltima prova da temporada, para a equipa da Suzuki, depois de a moto de Alex Rins ter sido consumido pelas chamas no pit lane.

Os mecânicos da Suzuki, aqueciam a GSX-RR, quando a moto ficou envolvida em chamas, depois de um problema com um tubo de combustível.

Apesar da rápida intervenção para extinguir as chamas, a mota de Rins ficou bastante danificada e vai obrigar os mecânicos a trabalhar noite dentro para deixar a GSX-RR de Rins pronta para o primeiro treino livre de sexta-feira.

Lucky escape 🔥

There was drama this morning at the @sepangcircuit when @Rins42's @suzukimotogp machine burst into flames in pitlane! 😮#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/Ko0GzC6CbM

— MotoGP™🏁🇲🇾 (@MotoGP) 1 de novembro de 2018