O piloto finlandês Esapekka Lappi vai juntar-se à equipa da Citroen em 2019, na qual também fará parte o francês Sébastien Ogier, campeão do mundo, anunciou esta quarta-feira a equipa que participa no Mundial de ralis.

“Obviamente, estou maravilhado por poder juntar-me a esta equipa e por ser o futuro colega de Sébastien Ogier. É uma boa oportunidade para continuar o meu crescimento. Vai ser um grande desafio e tentaremos ganhar juntos”, afirmou Esapekka Lappi, que deixa a equipa da Toyota onde estava desde 2017.

O diretor da Citroen Racing, Pierre Budar, revelou estar satisfeito com a chegada de Lappi é “uma excelente notícia, porque acreditar em jovens pilotos faz parte do ADN da marca e ele tem o perfil ideal”, acrescentando que “fará certamente um par formidável com Ogier e que a equipa fará tudo o que puder para o ajudar no seu impressionante desenvolvimento”.

Com uma vitória no rali da Finlândia em 2017 e, com três pódios na atual temporada, Lappi vai continuar a ter ao seu lado o co-piloto Janne Ferm, dupla que está junta desde 2010 e que ocupa a quarta posição do campeonato.

