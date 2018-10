O piloto da Toyota, Ott Tänak é o líder do Rali da Catalunha, penúltima prova do Campeonato do Mundo de Ralis, no final da primeira etapa da prova.

Apesar dos problemas com os amortecedores do seu Yaris WRC, Tänak foi o mais forte ao longo das seis especiais deste segundo dia de prova e terminou com uma vantagem de 26,8s para Dani Sordo (Hyundai) que ocupa a segunda posição.

Já Elfyn Evans (Ford) está na luta pelo pódio tendo terminado o dia na terceira posição a 29,7s da liderança e na frente de Sébastien Loeb que é o melhor piloto da Citroën na quarta posição a 30,2s.

Na luta pelo título, Sébastien Ogier (Ford) sentiu dificuldades para acompanhar o ritmo de Ott Tänak e está no sétimo posto a 39,4s da liderança, enquanto Thierry Neuville é nono a 59,7s do piloto da Toyota.

Sábado os pilotos tem pela frente sete especiais que compõem a segunda etapa do rali num total de 121,08 km ao cronómetro.