Jorge Lorenzo (Ducati) revelou esta sexta-feira que não está totalmente recuperado da operação ao pulso esquerdo que fraturou no Grande Prémio da Tailândia, depois de não ter conseguido adaptar-se à sua moto no primeiro dia de treinos livres para o GP da Malásia, que no domingo terá lugar no circuito de Sepang.

O piloto espanhol realizou apenas 12 voltas nas duas sessões de Treinos Livres, tendo revelado muitas dores no pulso. Com Michele Pirro à espera de saber se vai substituir Lorenzo nesta penúltima ronda do campeonato, o espanhol já fez saber que vai tomar uma posição no sábado no final da terceira sessão de treinos livres.

“Foi muito difícil. Estou dececionado e frustrado porque queria estar em melhores condições”, afirmou Lorenzo. “A dor que sinto é normal porque este é um tipo de lesão que necessita de três semanas de recuperação. Mas a verdade é que a dor é muito incomoda e assim é muito difícil ser competitivo”, reforçou o piloto espanhol da Ducati.

