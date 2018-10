Depois de ter falhado o GP do Japão, Jorge Lorenzo (Ducati), confirmou que não vai estar igualmente no GP da Austrália, que terá lugar no próximo fim de semana em Phillip Island.

O piloto espanhol foi ao operado na quarta-feira ao pulso esquerdo, que fraturou no GP da Tailândia, numa unidade hospitalar em Barcelona. A intervenção cirúrgica correu bem e Jorge Lorenzo já recebeu alta hospitalar e vai agora iniciar o processo de recuperação, que deverá ser rápido.

O piloto da Ducati já fez saber que vai viajar para a Malásia dentro de uma semana, onde vai tentar receber luz verde dos médicos do MotoGP para participar na penúltima ronda da temporada que terá lugar em Sepang.

Lorenzo undergoes successful surgery Five-time World Champion operated on, may be fit for Sepang#MotoGP | 📰 https://t.co/cygVmiwsYY — MotoGP™🏁🇦🇺 (@MotoGP) 24 de outubro de 2018

