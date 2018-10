O piloto espanhol Jorge Lorenzo (Ducati) confirmou este sábado que vai falhar duas rondas do Mundial de MotoGP, devido a uma fissura no pulso esquerdo.

Lorenzo, campeão do mundo em 2010, 2012 e 2015, lesionou-se nos treinos livres para a corrida na Tailândia, há duas semanas, e vai falhar, além do Grande Prémio do Japão, que terá lugar este domingo, a prova australiana, em 28 de outubro.

"Estarei na Austrália mas vai ser quase impossível andar com a mota. O mais realista é pensar na Malásia", disse o espanhol.

Os médicos japoneses aconselharam "repouso absoluto" ao piloto balear, que assim falha a terceira prova consecutiva.

Lorenzo é atualmente o quinto classificado do campeonato do mundo, com 130 pontos, a 141 do líder, o compatriota Marc Márquez (Honda). Esta temporada soma três vitórias e um segundo lugar.