Alexander Albon, atual segundo classificado do campeonato de Fórmula 2, é apontado como principal candidato a um lugar na equipa de Fórmula 1 da Toro Rosso em 2019.

O piloto britânico de origem tailandesa tem contrato com a Nissan para a próxima temporada de Fórmula E, mas não alinhou no primeiro dia de testes de pré-temporada que arrancaram esta terça-feira em Valência ao lado do seu companheiro de equipa Sébastien Buemi.

Ao que tudo indica, Helmut Marko, conselheiro da Red Bull, está a tentar chegar a um acordo com a Nissan para que o construtor nipónico venha a libertar o jovem piloto para que este possa vir a ocupar o lugar de Brendon Hartley na Toro Rosso na próxima temporada e assim fazer equipa com o russo Daniil Kvyat já confirmado equipa de Faenza para 2019.