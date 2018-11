Louis Delétraz, piloto da Fórmula 2, vai testar pela primeira vez um Fórmula 1 da Haas em Abu Dhabi. O jovem piloto suíço vai estar aos comandos do monolugar da Haas no segundo de três dias de testes da Pirelli no circuito de Yas Marina.

“Estou muito entusiasmado por fazer a minha estreia num teste de Fórmula 1 em Abu Dhabi. É a forma perfeita de terminar a minha temporada de 2018”, sublinhou Delétraz.

O piloto de 21 anos já fez parte do programa de jovens pilotos da Renault e está agora inserido numa equipa parceira da academia de pilotos da Ferrari, ocupando o 11º lugar no campeonato.