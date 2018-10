A Renault tem planos para construir um novo motor para a próxima temporada de Fórmula 1, de forma a encurtar a distância que a separa das equipas da Mercedes e da Ferrari no campeonato.

Inicialmente, tudo apontava para a Renault vir a utilizar na próxima temporada a sua especificação C deste ano, mas, agora, ficou claro que a marca francesa está a trabalhar num motor totalmente novo.

O responsável desportivo da Renault, Cyril Abiteboul, revelou que a decisão de avançar para um novo motor foi tomada após terem sido detetadas algumas limitações com a especificação C do atual motor.

“Uma das razões para esta decisão é que a especificação C não estava a alcançar uma maior performance devido à limitação estrutural do atual motor”, sublinhou Abiteboul ao «Motorsport.com».

O responsável pela Renault reconheceu que a equipa está a trabalhar com vista a dar um passo em frente com a sua unidade de potência na próxima temporada.

“Devido à ambição de melhorarmos a potência, praticamente todo o motor será novo. Não só o sistema de recuperação de energia (ERS), porque há pouca potência a ser extraída lá, mas também o motor a combustão será novo. É por isso que precisamos de ser cautelosos e revelar muita disciplina no planeamento para garantir que não estaremos a caminhar para uma posição difícil no arranque da temporada”, acrescentou Cyril Abiteboul.