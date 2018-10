O Circuito de Barcelona vai receber os testes de pré-temporada da Fórmula 1 em 2019. A pista que acolhe o GP de Espanha tem sido palco dos testes da pré-temporada da Fórmula 1 há vários anos, e tem sido único local de treinos oficiais desde 2016.

O formato utilizado em 2018 de dois testes de quatro dias voltará a ser repetido no próximo ano, com o primeiro a decorrer entre 18 e 21 de fevereiro e o segundo entre 26 de fevereiro e 1 de março.

Recorde-se que na pré-temporada deste ano as sessões foram prejudicadas pela neve o que levou a organização da Fórmula 1 a pensar numa alteração do local dos testes em 2019, o que acabou agora por não se confirmar.

18 de outubro de 2018