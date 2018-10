Os pilotos da Toro Rosso, Pierre Gasly e Brendon Hartley, vão ocupar os últimos lugares da grelha de partida para o GP dos Estados Unidos, que terá lugar no fim de semana, depois de terem trocado de motores.

A Honda confirmou esta sexta-feira que os dois pilotos vão utilizar novos propulsores, depois da marca nipónica ter decido realizar pequenas alterações na especificação do motor que estreou no último GP do Japão.

Com estas alterações, Hartley vai utilizar o seu oitavo motor de combustão V6, turbocompressor e MGU-H neste ano e o sétimo MGU-K na temporada. Já o seu companheiro de equipa Pierre Gasly vai utilizar o sétimo motor da temporada e o sexto MGU-K.

VEJA TAMBÉM: